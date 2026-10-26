Israel derriba en su territorio un dron que se dirigía desde el país hacia la Franja de Gaza

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes el derribo de un dron que volaba desde su territorio hacia la Franja de Gaza, sin que por ahora esté claro quién controlaba el aparato y cuál era el objetivo del mismo.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron durante la noche un dron que intentaba cruzar de territorio israelí a la Franja de Gaza", ha señalado en un breve mensaje en redes sociales. "Tras la detección, las fuerzas lo interceptaron dentro de territorio israelí", ha dicho, antes de agregar que "su contenido está siendo examinado".

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', el aparato fue interceptado en los alrededores del kibutz Nahal Oz. El dron sería de tipo DJI Flycart, capaz de transportar cargas de decenas de kilogramos.

Las tropas israelíes han anunciado durante los últimos años la interceptación de decenas de drones que cruzaron a su territorio desde Jordania y Egipto, así como el derribo de otros aparatos que se dirigían desde su territorio a la Franja con el objetivo de suministrar armas u otros materiales.