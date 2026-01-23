Israel detiene a catorce palestinos en una operación de cuatro días en Hebrón, Cisjordania

Archivo - Militares israelíes en Hebrón, Cisjordania - Mamoun Wazwaz/APA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la detención de catorce palestinos en el marco de la operación a gran escala lanzada hace cuatro días en la ciudad cisjordana de Hebrón, unas incursiones que se habrían saldado con "el desmantelamiento de infraestructura terrorista" en la zona.

Así, ha manifestado en un comunicado que la operación ha sido "completada" y ha afirmado que "las fuerzas de seguridad trabajaron para desmantelar infraestructura terrorista, acabar con la posesión ilegal de armas y reforzar la seguridad en la zona".

En este sentido, ha resaltado que la operación, centrada en el barrio de Yabal Yohar, ha incluido registros en 350 edificios y "el arresto de catorce personas buscadas por su participación en actividades terroristas y posesión de armas", antes de apuntar que también han sido incautadas ocho armas de fuego y diversas armas blancas.

El Ejército de Israel lanzó el lunes una "operación antiterrorista extensa" en Hebrón y adelantó que las redadas "durarán varios días", sin que se hayan registrado incidentes violentos que se hayan saldado con la muerte de palestinos.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 1.050 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.