La UNRWA alerta del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo en Cisjordania

Archivo - Militares israelíes en la ciudad palestina de Huwara, en Cisjordania - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado este viernes del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo situado en Cisjordania y al que asisten generalmente cientos de alumnos palestinos.

El portavoz de la citada agencia, Jonathan Fowler, ha indicado durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra y a la que se ha sumado de forma telemática que este centro de Qalandia podría "ser forzado a cerrar en cuestión de días", lo que "pondría en peligro la educación de estos alumnos en territorio palestino ocupado".

"Es un centro educativo único, los estudiantes que acuden a este centro generalmente vienen de familias que no han tenido acceso a la educación y que presentan bajos recursos económicos", ha explicado, al tiempo que ha destacado que se trata de "una cuestión de justicia social".

Además, ha expresado que "si cierra, no habrá una alternativa educativa para todos esos alumnos". "Tememos que esto pueda pasar durante los próximos días", ha incidido, debido a que las autoridades israelíes amenazan con expropiar el territorio sobre el que se construyó el centro.

A principios de enero, la UNRWA hizo un llamamiento a recaudar 1.260 millones de dólares (alrededor de 1.000 millones de euros) para poder financiar sus programas y prestar ayuda a unos 2,4 millones de palestinos en Gaza y Cisjordania.

Dicho anuncio llegaba en un contexto especialmente complejo, tras meses de restricciones impuestas por el Gobierno israelí al trabajo de las organizaciones humanitarias. Esta misma semana, las autoridades de Israel demolieron la sede de la agencia en Jerusalén Este, en línea con una ley aprobada en octubre de 2024 por su Parlamento y que prohíbe sus actividades.