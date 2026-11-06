Israel detiene en Cisjordania a tres palestinos que "planeaban ataques terroristas"

Archivo - Un vehículo del Ejército de Israel en Qabatiya, Cisjordania (archivo) - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la detención de tres palestinos sospechosos de "planear ataques terroristas" en el marco de operaciones llevadas a cabo esta semana en varias localidades de Cisjordania.

Así, ha afirmado que esta "operación especial" fue lanzada en las localidades de Al Amari, Al Ram y Al Bira, antes de agregar que "tres terroristas fueron arrestados por planificar ataques terroristas y actividades militares contra ciudadanos del Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

"Los terroristas han sido entregados a las fuerzas de seguridad de cara a la apertura de investigaciones", ha señalado en un comunicado, sin que por ahora hayan trascendido sus identidades o si pertenecen a algún grupo armado palestino.

Las operaciones han tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.