Israel detiene a dos palestinos por supuesto tráfico de armas en la frontera con Jordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo
MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la detención de dos palestinos en el marco de una operación contra un intento de tráfico de armas en una zona de Cisjordania situada cerca de la frontera con Jordania.
Así, ha especificado que los sospechosos son residentes de Jericó de unos 50 años y ha agregado que los militares incautaron "más de 30 pistolas y dos fusiles de asalto" durante la operación, sobre la que no han trascendido más detalles.
"Los sospechosos y las armas han sido trasladados para continuar con las investigaciones", ha apuntado, en el marco del aumento de las incursiones militares en Cisjordania, sacudida además por un repunte de los ataques por parte de colonos.