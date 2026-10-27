Israel detiene a un hombre que cruzó la valla de separación con Egipto

Archivo - Imagen de archivo de un militar del Ejército israelí. - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la detención de un hombre que cruzó durante las últimas horas la frontera desde Egipto cerca de la localidad de Nitzana, antes de afirmar que el suceso, del que no han trascendido más detalles, es "grave".

Así, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que "los equipos de vigilancia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a un civil egipcio que cruzó la valla fronteriza desde territorio de Egipto hacia territorio de Israel cerca de Nitzana".

"Tras su identificación, soldados de las FDI fueron enviados al lugar, detuvieron al sospechoso y lo entregaron a las fuerzas de seguridad para su posterior interrogatorio", ha dicho, antes de manifestar que sus tropas "mantienen un alto nivel de preparación defensiva en la zona".

El incidente ha tenido lugar poco antes de la apertura de urnas de cara a la celebración de elecciones legislativas en Israel, las primeras en el país desde los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron alrededor de 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.