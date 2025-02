Israel detiene a ocho personas sospechosas de escupir en una iglesia en la Ciudad Vieja de Jerusalén

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han anunciado este viernes la detención de ocho personas sospechosas de escupir en una iglesia en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en Jerusalén Este, después de un incidente similar hace un mes, en el que estuvieron presuntamente implicados dos de los detenidos.

La Policía ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que entre los detenidos hay varios menores de edad y ha agregado que todos ellos son "sospechoso de escupir en una iglesia de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante una ceremonia en el lugar".

"No toleraremos expresiones de odio hacia nadie, cristianos, judíos o musulmanes, en la Ciudad Antigua o en cualquier otro punto de Jerusalén", ha dicho el jefe del Área de David en el Distrito Policial de Jerusalén, Dvir Tamim, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

"Condenamos este feo fenómeno, que daña la fábrica vital única que existe en esta zona desde hace años y que incluye a visitantes, fieles y viajeros de todas las religiones, hombro con hombro", ha subrayado, antes de agregar que las tensiones podrían aumentar con el inicio del mes del Ramadán.

La Ciudad Vieja, ubicada en el Jerusalén Este ocupado, está dividida en cuatro sectores históricos --musulmán, cristiano, armenio y judío-- y en ella se encuentra además la Explanada de las Mezquitas, conocida por los judíos como Monte del Templo y uno de los principales epicentros de las tensiones religiosas, en medio de denuncias de los palestinos sobre un intento de Israel de "judaizar" la zona.