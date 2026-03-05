Israel emite una orden de evacuación para cuatro barrios en el sur de la capital de Líbano, Beirut

Columna de humo por un bombardeo del Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut, el 4 de marzo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha emitido este jueves una orden de evacuación que afecta a cuatro barrios en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en medio de la campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el país al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Residentes de los barrios de Burj al Barajné y Hadaz: diríjanse al este en dirección al monte Líbano en el eje Beirut-Damasco", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, en un mensaje en redes sociales de cara a bombardeos contra la zona por parte de las fuerzas israelíes.

Asimismo, ha subrayado que "los residentes de los barrios de Haret Hreik y Chiyá deben viajar al norte hacia Trípoli a través del eje Beirut-Trípoli, y al este hacia el monte Líbano por la autopista de Metn". "Se les prohíbe dirigirse al sur. Cualquier movimiento hacia el sur podría poner en peligro sus vidas", ha zanjado.

El propio Adrai había emitido horas antes una nueva "advertencia urgente" reclamando a todos los residentes en localidades de Líbano situadas al sur del río Litani que abandonen la zona. "Esta advertencia se aplica también a residentes de Tiro y Bint Yebeil", apuntó, al tiempo que destacó que "las actividades terroristas de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con fuerza".

El jefe del Mando Norte del Ejército de Israel, Rafi Milo, aseguró el miércoles que Hezbolá "cometió un grave error" al iniciar el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.