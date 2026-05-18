Israel emite órdenes de evacuación a otras tres localidades de Líbano de cara a ataques pese al alto el fuego

Bombardeo israelí en el sur de Líbano (archivo) - Stringer/dpa

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha emitido este lunes tres nuevas órdenes de evacuación para localidades situadas en el sur de Líbano de cara a nuevos bombardeos contra estas zonas, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Andrai, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que los residentes de Haruf, Burj al Chamali y Debal "deben evacuar la zona y situarse a una distancia de al menos un kilómetro" de las áreas señaladas.

"De acuerdo con las violaciones perpetradas por la organización terrorista Hezbolá del acuerdo de alto el fuego, el Ejército israelí se ha visto forzado a actuar consecuentemente mediante el uso de la fuerza", ha indicado, si bien ha hecho hincapié en que no hay "intención alguna de dañar a la población".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.