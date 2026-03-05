Israel ensalza que la "cooperación" entre Netanyahu y Trump contra Irán "está cambiando la historia"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (centro), durante una reunión en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha ensalzado este jueves que la "cooperación" con Estados Unidos en la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa contra Irán el 28 de febrero "está cambiando la historia", tras una campaña de bombardeos que ha provocado un nuevo conflicto en Oriente Próximo.

"La cooperación entre el presidente (estadounidense, Donald) Trump y el primer ministro (israelí, Benjamin) Netanyahu contra Irán está cambiando la historia", ha trasladado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, a su homólogo de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una llamada telefónica.

La cartera de Katz ha destacado que durante la conversación ha trasladado a Washington sus "condolencias" por la muerte de seis soldados estadounidenses por el impacto de un dron contra una instalación militar en Kuwait, antes de resaltar que Israel "está haciendo y seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a proteger la seguridad de las tropas de Estados Unidos en la región".

Asimismo, ha dado las gracias a Hegseth por su "firme apoyo" a Israel y "su extensa asistencia a la hora de defender a los civiles israelíes frente a la amenaza de los misiles iraníes", al tiempo que ha apuntado que la cooperación "estrecha y sin precedentes" entre ambos ejércitos permitirá "lograr todos los objetivos de la guerra".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.