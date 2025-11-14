Israel entrega los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han entregado este viernes los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el jueves el cuerpo de otro de los secuestrados durante el 7-O.

Según las informaciones recogidas por el portal palestino de noticias Palinfo, los cuerpos han sido entregados a primera hora del día, un proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que también estuvo encargado del traslado de los rehenes liberados y la entrega de cadáveres de secuestrados por parte de los grupos armados palestinos.

De esta forma, aumentan a 330 los cadáveres de palestinos entregados por Israel, de los que menos de 90 han sido identificados. El citado acuerdo entre las partes para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza estipula que Israel debe entregar los restos de 15 palestinos por cada uno de los rehenes fallecidos devueltos por Hamás.