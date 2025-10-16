Israel estima que el paso peatonal de Rafá podría abrirse el domingo

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha asegurado que el paso peatonal de Rafá se abrirá previsiblemente el domingo tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estamos realizando todos los preparativos necesarios. Espero que así sea", ha dicho este jueves el titular de Exteriores israelí durante una rueda de prensa con motivo de un evento sobre la región del Mediterráneo celebrado en la ciudad italiana de Nápoles.

Saar ha detallado que el proceso para abrir el paso peatonal de Rafá, que conecta Egipto con el sur de la Franja de Gaza, cuenta con la ayuda de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM Rafá) y con las autoridades tanto palestinas como egipcias.

La agencia gubernamental que coordina las actividades civiles en territorios palestinos, COGAT, ha explicado en un comunicado remitido a Europa Press que, una vez abierto el paso, sólo se permitirá el tránsito de personas y no el paso de ayuda humanitaria.

La diplomacia europea fijó para este miércoles la vuelta de dicho despliegue, si bien la situación en el terreno sigue sin permitirlo. COGAT ha matizado que la ayuda humanitaria entrará a Gaza por el paso de Kerem Shalom, que conecta por Israel, y otros posibles "cruces adicionales", algo que considera "en pleno cumplimiento" con los compromisos suscritos.