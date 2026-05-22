Israel exige al PMA que suspenda relaciones con una destacada ONG turca que designó como grupo terrorista

Archivo - Imagen de trabajadores del PMA en Oriente Próximo - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La autoridad israelí sobre los territorios palestinos ocupados, la COGAT, ha exigido por carta al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas que suspenda inmediatamente toda colaboración con una de las organizaciones humanitarias más importantes de Turquía, la Fundación de Apoyo Humanitario (IHH), que lleva casi 20 años señalada por Israel en su lista de organizaciones terroristas.

La COGAT ha reproducido en redes sociales la carta enviada el jueves al jefe del PMA, Shaun Hughes, en la que esgrime como nuevo argumento que el PMA está colaborando con la ONG turca para llevar combustible a la Franja de Gaza.

Esta exigencia surge en medio de una creciente tensión entre Israel y la IHH, que ha desempeñado un papel central en la organización de recientes flotillas que buscan desafiar el bloqueo naval israelí sobre el enclave palestino.

El máximo responsable de la COGAT Yoram Halevy recuerda que "apoyar las actividades de una organización terrorista designada se considera un delito grave que podría acarrear graves consecuencias", y espera "la plena cooperación del PMA para abordar este asunto con prontitud y transparencia".