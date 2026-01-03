Israel felicita a Trump por "quitar" al "dictador" Maduro de Venezuela

Archivo - Bandera de Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha felicitado este sábado a Estados Unidos y en particular a su presidente, Donald Trump, por "quitar" al "dictador" de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Israel celebra que haya qutado al dictador que lideraba una red de drogas y terrorismo y espera que regrese la democracia al país y mantener relaciones amistosas entre los dos estados", ha publicado el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en un mensaje en su cuenta en X.

Saar ha destacado que la operación ha estado dirigida por el presidente Donald Trump, "quien ha actuado como líder del mundo libre". "En este momento histórico, Israel está con el pueblo venezolano amante de la libertad, que ha sufrido bajo la tiranía ilegal de Maduro", ha añadido.

Israel considera que "el pueblo de Venezuela merece ejercer sus derechos democráticos" y que "América del Sur merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas".