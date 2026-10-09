Israel incurrió en cerca de 300 "incidentes" armados en el sur de Siria en septiembre, según la ONU

Archivo - Niños caminan por la aldea de Abidin, Siria, objeto de incursiones armadas de Israel - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este viernes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han incurrido en cerca de 300 "incidentes" dentro de Siria "solo" en el mes de septiembre, mientras que casi 50 sirios permanecen detenidos por las autoridades israelíes en el marco de estas operaciones.

Su portavoz, Shabia Mantoo, ha manifestado su preocupación por el "impacto continuado" de las incursiones armadas de Israel sobre la población civil en el sur de Siria en un comunicado en el que estima en 280 los "incidentes" de este tipo registrados en septiembre, siendo esta "la cifra mensual más alta desde principios de año".

Se trata de "redadas en viviendas, restricciones a la libertad de movimiento, acoso e intimidación a la población civil, destrucción de medios de subsistencia y detenciones arbitrarias", que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está documentando.

Así, el organismo estima en al menos 49 los ciudadanos sirios que siguen bajo custodia de Israel, lo que supone que han podido ser víctimas de "períodos de detención prolongados --en algunos casos superiores a un año--, falta de información sobre los motivos de su detención, así como traslados entre varias instalaciones desconocidas, y tortura y malos tratos".

La ONU, que reconoce que aún no ha podido verificar "de forma independiente una cifra total exhaustiva y actualizada" de detenidos sirios, precisa que estos malos tratos por parte de las autoridades israelíes "incluyen palizas, obligar a permanecer de pie durante largos períodos de tiempo, azuzar a los perros contra los detenidos y amenazas de causarles daño a ellos y a sus familias".

De acuerdo a sus informaciones, al menos 14 personas fueron puestas en libertad en agosto y septiembre, aunque advierte de que siguen produciéndose nuevas detenciones y en esta línea, asegura que "persisten graves motivos de preocupación en materia de protección, ya que el Ejército israelí accede con frecuencia a las aldeas (sirias) afectadas".

"El miércoles recibimos informes según los cuales, un agricultor con discapacidad recibió un disparo y fue detenido temporalmente durante una incursión del Ejército israelí en Jubbata al Jashab, al norte de Quneitra. El hombre intentó alejarse de la zona, asustado por la presencia de los soldados, tras lo cual las fuerzas israelíes abrieron fuego y le alcanzaron en la pierna. A continuación, fue detenido mientras sangraba y puesto en libertad una hora y media más tarde", ha denunciado el organismo en un comunicado en el que también relata casos de asesinato por parte de las FDI dentro de territorio sirio.

Mantoo ha reclamado una "investigación rápida e imparcial" por todos estos sucesos, recordando que "fuera del contexto de las hostilidades, solo se puede recurrir a la fuerza letal intencionada cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida".

Así, ha apuntado directamente a Israel, instando a sus autoridades a que cesen "las acciones que acosan o intimidan a la población civil en las aldeas sirias, incluidas las redadas, las restricciones a la libertad de circulación, las detenciones y la destrucción de cultivos".

"No se puede detener a ninguna persona sin una base adecuada en el Derecho Internacional, y deben respetarse plenamente las importantes garantías procesales previstas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario aplicables, que protegen a toda persona detenida. Todos los detenidos deben recibir un trato acorde con su dignidad y sus Derechos Humanos", ha agregado.