Israel informa de la muerte de un militar en territorio libanés

Archivo - Militares israelíes tras cruzar el río Litani en el sur de Líbano (archivo) - FDI - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un militar israelí ha muerto en las últimas horas en un enfrentamiento con un miliciano en territorio libanés, según han informado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

El fallecido es el capitán David Hazutt, de 21 años y originario de Ashkalón, según el comunicado militar. Servía como comandante de pelotón del 12º Batallón de la Brigada Golani.

En torno a las 2.00 horas de la pasada noche varios miembros de la Brigada Golani se encontraron con un miembro de Hezbolá en una estructura de la localidad de Deir Siryan, en el distrito de Marjayún, según fuentes militares citadas por el diario 'The Times of Israel'.

En el enfrentamiento murió Hazutt y otro militar resultó herido leve. Ambos fueron trasladados a un hospital y, tras su muerte, la familia fue notificada.

Las fuerzas israelíes han lanzado una operación de búsqueda para localizar al miliciano y han atacado varios emplazamientos en la zona, según la fuente israelí.

La zona está situada dentro de la denominada como zona de defensa avanzada en la que las fuerzas israelíes tienen plena libertad de acción militar para operar en virtud del acuerdo firmado el viernes con el Gobierno de Líbano, un documento que condiciona la retirada israelí de esta región al desarme completo del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

El Ejército israelí ha contabilizado un total de 964 militares fallecidos y 1.347 heridos desde el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023. En ese mismo periodo ha muerto más de 73.000 personas en la Franja de Gaza, más de 4.000 en Líbano, más de 3.400 en Irán y cientos más en Yemen como consecuencia de los ataques israelíes y estadounidenses.