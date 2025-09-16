Israel insiste en que "Gaza será destruida" en pleno inicio de la nueva ofensiva militar

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha reiterado este martes que "Gaza será destruida" apenas unas horas después de que diera comienzo la nueva ofensiva militar a gran escala sobre el enclave palestino con la que el Gobierno espera recuperar a los rehenes, pese a las advertencias del riesgo que están corriendo.

"Queremos tomar el control de la ciudad de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás. Hoy, si Gaza cae caerán ellos", ha afirmado el ministro de Defensa durante una visita a un cuartel general del Ejército, cuyas tropas operan en esta zona del territorio palestino.

Katz ha asegurado que los palestinos "pagarán el precio" y "Gaza será destruida", responsabilizando de todo ello a los altos mandos de Hamás, a quienes acusa de haber "arruinado y acabado" con el enclave.

El ministro de Defensa ha justificado la operación por la negativa de Hamás a entregar las armas y los rehenes de manera voluntaria. Este nuevo despliegue, ha asegurado, "está derrotando de manera directa" al grupo palestino al mismo tiempo que "crea un mayor incentivo para la liberación de quienes siguen bajo su poder.

Por su parte, el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha incidido también su primer balance de la renovada ofensiva, bautizada como 'Carros de Gedeón', en la importancia de la ciudad de Gaza para Hamás. "Es una zona vital", ha asegurado.

"Recae sobre sus hombros la misión de derrotar a las brigadas de la ciudad de Gaza", ha alentado Zamir en su visita a las tropas encargadas de la operación, a las que ha subrayado que se trata de un "paso decisivo" para cumplir con la misión más importante, la de traer a casa a todos los rehenes y desmantelar a Hamás.

"La amenaza ha cambiado, pero nosotros también; venimos mejor preparados. Esta es una acción crucial para continuar la guerra", ha dicho.

El Ejército de Israel ha lanzado este martes una ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población. Los ataques dejan ya cerca de 65.000 palestinos muertos y más de 165.300 heridos.