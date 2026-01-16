Israel insiste a la UE para que designe a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Una mujer sostiene una bandera israelí frente a una bandera iraní durante una manifestación en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional contra el Gobierno de Irán en la plaza de París. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

BRUSELAS 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha vuelto a pedir a la UE, esta vez en una llamada con la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas, que designe a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista, esgrimiendo que está "liderando la represión y la masacre" contra los ciudadanos iraníes en las manifestaciones contra el régimen de Teherán.

En una llamada a tres bandas en la que también ha estado presente el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chipre, Constantinos Kombos, que preside este semestre el Consejo de la UE, han abordado la "sangrienta represión del régimen iraní" contra las protestas, y de la necesidad de "preservar la seguridad y la estabilidad regionales".

"He pedido a la UE que designe a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista. Hoy en día, la Guardia Revolucionaria lidera la represión y la masacre de los ciudadanos iraníes, tras décadas en las que promovió la propagación del terror y la inestabilidad en Oriente Próximo y más allá", ha expresado en un mensaje publicado en redes sociales, cinco días después de que expresara la misma petición al ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, durante la visita de este último a Israel, el fin de semana pasado.

En su opinión, la designación de la Guardia Revolucionaria por parte de la Unión Europea sería "un paso práctico importante que también enviaría un mensaje moral de esperanza al pueblo de Irán".

Por su parte, el jefe de la diplomacia chipriota ha detallado que la conversación telefónica ha servido para "subrayar la importancia de la diplomacia en la distensión", así como en "la necesidad de preservar la seguridad y la estabilidad regionales".

Por el momento, la Comisión Europea está trabajando con los 27 un nuevo paquete de sanciones contra Irán en reuniones a nivel de embajadores con la idea de poder aprobarlo el próximo 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de los Estados miembro tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles sanciones.