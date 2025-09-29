Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen tras el ataque mortal del jueves contra Saná

Archivo - Vista de vehículos a pie del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv tras un ataque con misil lanzado desde Yemen - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado en la madrugada de este lunes que ha interceptado un misil lanzado desde territorio yemení, que le ha llevado a activar las alertas en distintas zonas del país.

"Tras las alertas activadas hace poco en varias zonas del país, se ha interceptado un misil lanzado desde Yemen", ha indicado en un mensaje difundido en su canal de Telegram, en el que ha notificado que "las alertas se han activado de acuerdo con la política establecida".

Poco antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado en la misma plataforma que han identificado un misil lanzado desde el país árabe presumiblemente por los rebeldes hutíes, si bien hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el lanzamiento.

El Ejército israelí bombardeó el pasado jueves la capital yemení, Saná, dejando un balance de nueve muertos, cuatro de ellos menores de edad, y más de 170 heridos, en respuesta al ataque con un dron de la insurgencia hutí que en la víspera dejó sobre la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, al menos 20 heridos.

Los hutíes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, ahora representado por el Consejo Presidencial de Liderazgo y apoyado por la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí, y a los hutíes, respaldados por Irán, que controlan la capital, Saná, y zonas del norte y el oeste del país desde 2015.