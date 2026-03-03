Israel mata a un palestino en un nuevo ataque en el sur de Gaza pese al alto el fuego de octubre de 2025

Archivo - Palestinos junto a un cadáver tras un ataque de Israel contra la Franja de Gaza en diciembre de 2025, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de ese año (archivo) - Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el hombre, que no ha sido identificado, ha sido tiroteado en el área de Satar al Sharqi, al norte de la ciudad, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo martes a 631 los muertos y a 1.700 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, periodo en el que además se han recuperado 753 cadáveres de zonas de las que se han replegado las tropas israelíes, incluidos 18 durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado en su comunicado que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha causado 72.116 fallecidos y 171.798 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.