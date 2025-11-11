Israel mata a un "terrorista" palestino tras supuestamente cruzar la 'línea amarilla' en el sur de Gaza

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha informado este martes de que sus tropas desplegadas en el sur de la Franja de Gaza han matado a un "terrorista" palestino después de que cruzara supuestamente la llamada 'línea amarilla', la línea de repliegue pactada entre Israel y Hamás en el marco del acuerdo sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han detallado que, tras cruzar la demarcación, el individuo se acercó peligrosamente a sus soldados. "Inmediatamente después de su identificación, las tropas eliminaron al terrorista para neutralizar esta amenaza", ha agregado.

El Ejército de Israel ha recordado en un comunicado que sus fuerzas "están desplegadas en la zona en virtud de lo estipulado" por el acuerdo de alto el fuego, por lo que "continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata" contra sus soldados.

A principios de noviembre, las Fuerzas de Defensa ya israelíes informaron de la muerte de otro palestino por cruzar la 'línea amarilla', pero esta vez en el norte de Gaza. "Con el fin de eliminar la amenaza para las tropas, las Fuerzas Aéreas realizaron un ataque contra el terrorista", indicaron entonces.

Las autoridades de Gaza han cifrado este martes en cerca de 250 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, incluidos tres por disparos israelíes durante las últimas 24 horas. Los bombardeos israelíes han dejado en total desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023 más de 69.100 muertos.

El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques defendiendo que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, la milicia ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".