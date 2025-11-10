Israel mata a un "terrorista" que supuestamente abrió fuego contra la Policía cerca de un asentamiento en Cisjordania

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha anunciado este lunes que sus agentes han matado de un disparo a un "terrorista" que supuestamente había abierto fuego contra ellos cerca de un asentamiento en Cisjordania, en medio del aumento de las tensiones en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

"Durante un operativo realizado por detectives de la comisaría de Hebrón, detuvieron un vehículo que les resultó sospechoso. Al hacerlo, un terrorista armado se bajó y abrió fuego contra los agentes. Ellos dispararon de vuelta y neutralizaron al terrorista", reza un comunicado.

Las fuerzas de seguridad israelíes han aclarado que no han registrado bajas entre sus uniformados. Los hechos han tenido lugar en las proximidades del asentamiento de colonos de Beit Hagai, en el sur de Cisjordania. Por el momento, la Autoridad Palestina no se ha pronunciado al respecto.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de un millar de palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 200 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.