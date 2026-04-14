Israel minimiza el alcance del acuerdo de defensa suspendido por Italia: "Carece de sustancia real"

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ofrece declaraciones en Tel Aviv. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han quitado hierro este martes al acuerdo en materia de defensa que Italia ha anunciado que suspenderá en medio de las tensiones bilaterales, replicando que el pacto que no renovará la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es un memorando de entendimiento "sin sustancia real".

"No existe en absoluto tal acuerdo. Hay un memorando de entendimiento que nunca llegó a tener contenido o sustancia real", ha indicado el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, en un mensaje en redes sociales en el que critica al dirigente opositor, Yair Lapid, por su "ignorancia" sobre el caso.

En este sentido, el ministro de Exteriores israelí ha asegurado que la seguridad del país "no se verá afectada" por la decisión tomada por Meloni. El acuerdo de defensa entre el país europeo e Israel, firmado en 2003, y que ahora Roma ha dicho que suspenderá su renovación, implica el intercambio de equipamiento militar y otras tecnologías.

Meloni ha anunciado que Italia no renovará el acuerdo de defensa con Israel, en medio de las tensiones por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano y la Franja de Gaza. "Dada la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", ha dicho Meloni sobre el pacto, ratificado por el Parlamento y en vigor desde el 13 de abril de 2016, y cuya renovación automática estaba prevista para el lunes, según ha informado el diario italiano 'La Repubblica'.