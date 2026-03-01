Israel niega toda responsabilidad en el ataque contra una escuela primaria en el sur de Irán

Una niña participa en una protesta por la muerte de Alí Jamenei - Europa Press/Contacto/Idrees Abbas

TEL AVIV 1 Mar. (DPA/EP) -

El Ejército de Israel ha negado toda responsabilidad en el ataque aéreo denunciado por Irán que dejó el sábado casi 150 muertos, la inmensa mayoría niñas, en una escuela de la provincia de Hormozgán.

"No tenemos conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar hasta el momento", ha manifestado el portavoz militar israelí Nadav Shoshani. "Y eso que estábamos en condiciones de hacerlo porque estamos eliminando a gente que se encuentra a más de 1.500 kilómetros de distancia", ha añadido.

Este desmentido tiene lugar después de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestara su "profunda preocupación" por los ataques en Irán. "Hay informes de ataques a escuelas en Irán, incluida una escuela de niñas en Minab", declaró el domingo en Colonia la oficina alemana de la organización de ayuda a la infancia.

"Los ataques contra civiles y bienes de carácter civil, incluidas escuelas, constituyen una violación del derecho internacional", añadió la agencia de Naciones Unidas.

"UNICEF insta a todas las partes a ejercer la máxima moderación y a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluida la protección de los civiles y los servicios esenciales de los que dependen los niños y niñas para sobrevivir", remacha el fondo antes de recordar que "los ataques a civiles y bienes de carácter civil, incluidas las escuelas, constituye una violación del derecho Internacional".