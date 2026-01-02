Israel ofrece asesoramiento a Australia contra el "islam radical" tras el atentado de Sídney

Archivo - Amichai Chikli, ministro de la Diáspora de Israel. - Europa Press/Contacto/Dominika Zarzycka - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha ofrecido al Gobierno de Australia el asesoramiento de las fuerzas israelíes contra el terrorismo islámico radical y el antisemitismo, después del tiroteo contra una fiesta judía a mediados de diciembre, en Sídney, que dejaron una quincena de muertos y decenas de heridos.

En una carta dirigida al ministro del Interior australiano, Tony Burke, Chikli ofrece la ayuda israelí después de que el primer ministro, Anthony Albanese, y la titular de Asuntos Exteriores, Penny Wong, sostiene, "no hayan logrado identificar claramente" el "islam radical" como origen de lo ocurrido.

"El primer paso en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo es un diagnóstico preciso: no sólo centrándose en las armas utilizadas, sino en la ideología extremista responsable de la violencia", ha señalado.

Chikli ha destacado que cuenta con "una amplia experiencia" contra el terrorismo islámico y el antisemitismo, amenazas cada vez más comunes y peligrosas no solo en Australia "sino en todo el mundo", por lo que accederían de "buen agrado" la oportunidad de formar y asesorar a las fuerzas australianas.

En línea con lo que han venido relacionando el Gobierno israelí, Chikli ha reprochado a las autoridades australianas que hayan permitido supuestamente muestras públicas de antisemitismo. "Cuando se permite a las multitudes corear lemas como 'del río al mar' y 'globalizar la intifada', las consecuencias no deben desestimarse como abstractas o retóricas", ha dicho.

"La comunidad judía espera que el gobierno australiano garantice su seguridad, al igual que lo hace con todos los ciudadanos australianos", ha expresado.

El pasado 14 de diciembre do hombres --padre e hijo-- mataron a 15 personas e hirieron a otras 40 en Bondi Beach mientras celebraban el primer día de la fiesta judía de las luces, la Janucá. El padre murió por disparos de la Policía, mientras que el otro tirador fue herido por los agentes y enviado a prisión.