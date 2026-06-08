Israel ordena nuevas evacuaciones en la ciudad de Tiro

Zona bombardeada en la ciudad libanesa de Tiro (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han ordenado la evacuación de Ziqoq al Mafdaq, en la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, como paso previo para el bombardeo de supuestas instalaciones del partido-milicia chií Hezbolá, a pesar del alto el fuego teóricamente en vigor.

"En vista del incumplimiento del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá, las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- se ven obligadas a actuar contra ella haciendo uso de la fuerza", ha explicado el portavoz militar israelí en árabe, Avichai Adrai.

La zona señalada se encuentra a las afueras de la ciudad costera libanesa, situada al sur de la desembocadura del río Litani. "Cualquiera que esté cerca de miembros de Hezbolá, sus instalaciones o sus armas está poniendo su vida en peligro", ha advertido Adrai.

Cinco personas han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque israelí sobre un coche Tiro. Entre los fallecidos están Alí Muhamad Dahini y su hijo Rabih Dahini, originarios de la localidad de Tura.

Otra persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un ataque israelí en Al Jarayeb, según recoge también la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.

Este mismo lunes la Cruz Roja Libanesa ha informado también de que cuatro trabajadores sanitarios han resultado heridos de carácter moderado por la rotura de cristales en un ataque ocurrido justo delante de la principal instalación de la Cruz Roja en Tiro. Han sido ya trasladados al Hospital Yabal Amel para recibir atención, informa la NNA.

El mensaje israelí insta a la población de la zona señalada a evacuar hacia los territorios situados al norte del río Zahrani, último objetivo del avance israelí para el establecimiento de una "zona de seguridad" en el sur de Líbano.