Israel pide al TPI anular la orden de arresto contra Netanyahu tras la suspensión del fiscal jefe

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Israel ha reclamado este martes que se anule el proceso abierto en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras la suspensión del fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, tras un proceso disciplinario por conducta sexual inapropiada.

"La suspensión del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, tras una investigación de la ONU, demuestra que esta institución está podrida hasta la médula", ha afirmado el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, aprovechando este escándalo, Danon ha reclamado "anular las escandalosas órdenes de detención" contra el primer ministro de Israel.

Khan ha sido suspendido en su puesto tras la finalización de un proceso disciplinario abierto a raíz de acusaciones contra él por conducta sexual inapropiada, una decisión que quedará ahora en manos de la Asamblea de Estados Parte, órgano rector de la corte.

El análisis se ha fundamentado en un informe de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), "las pruebas subyacentes", "el asesoramiento de un panel 'ad hoc' de expertos judiciales" y "las deposiciones escritas".

En noviembre de 2024 el TPI emitió sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra Gaza.

Desde entonces las autoridades israelíes han cargado duramente contra el TPI, al que acusa de emitir sentencias "sesgadas" y "habitualmente posicionadas en contra del Estado de Israel".