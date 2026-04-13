Israel quita hierro al último incidente con la FINUL y afirma que el convoy se desplazaba "sin coordinación"

Archivo - Varios vehículos de la FINUL en Líbano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha argumentado este lunes que un convoy de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) entró en una zona en el sur de Líbano "sin coordinación", después de que la misión denunciara que un carro de combate israelí había embestido hasta en dos ocasiones a vehículos del mismo, un incidente al que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han quitado hierro.

"Un convoy de la FINUL llegó ayer sin coordinación a un área en el que operan tropas de las FDI contra la organización terrorista Hezbolá en el sur de Líbano. Después de que el convoy entrara en la zona, las tropas permitieron su paso", ha sostenido, antes de indicar que "durante su paso tuvo lugar una ligera colisión entre un vehículo del convoy y un vehículo de las FDI".

Así, ha recalcado que "las FDI están actuando contra la organización terrorista Hezbolá y no contra las fuerzas de la FINUL o civiles libaneses", según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'. "Las FDI piden a las fuerzas de la FINUL que eviten movimientos en zonas de combate activo y que sigan coordinando movimientos por adelantado, como es habitual, por su propia seguridad", ha apostillado.

Las declaraciones llegan un día después de que la FINUL denunciara que un carro de combate Merkava había embestido "en dos ocasiones" a vehículos de la misión, "causando importantes daños", al tiempo que destacó que los militares israelíes habían bloqueado una carretera en Badaya utilizada para acceder a posiciones de misión de paz.

La misión recordó que durante los últimos días los militares israelíes han realizado supuestos "disparos de advertencia" en esa misma zona, causando daños en vehículos de la FINUL "claramente identificables", además de "bloquear continuamente los movimientos de los 'cascos azules' en la citada carretera e "impedir la libertad de movimiento en otras zonas".

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares --unos 650 de ellos españoles-- dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.