Israel reabre este domingo el paso de Rafá para el movimiento limitado de personas en ambas direcciones

Archivo - Palestinos liberados por Israel en virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego llegan al Hospital Nasser en Jan Yunis. - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos (COGAT) ha anunciado este viernes que, de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza, este domingo día 1 de febrero se reabrirá en ambas direcciones el paso fronterizo de Rafá, si bien únicamente para el tráfico limitado de personas.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios ha informado de que la entrada y salida de la Franja de Gaza a través del cruce de Rafá se permitirá en coordinación con Egipto y solo tras la previa autorización de las autoridades israelíes. Todo ello bajo supervisión de la misión policial de la Unión Europea.

El COGAT ha explicado que se permitirá el regreso de los residentes de la Franja de Gaza que huyeron a Egipto siempre y cuando obtengan la autorización de Israel, según señala la autoridad militar en un mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, ha incidido en que las labores de identificación y control que llevará a cabo la Unión Europea en el paso de Rafá serán complementadas "en un corredor designado" por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en una zona bajo su control.

Hace unos días, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, adelantó que se reabriría el paso de Rafá después de que Hamás hubiera entregado todos los rehenes vivos, así como la localización de los restos mortales de los que habían fallecido, entre ellos el último por regresar, el sargento mayor Ran Gvili.