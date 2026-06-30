Israel refuerza su sistema de defensa antiaérea tras una serie de ensayos balísticos

Archivo - Imagen de archivo de baterías de la Cúpula de Hierro en Israel. - Ilia Yefimovich/Dpa - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han reforzado este martes su sistema de defensa antiaérea, conocido como 'Cúpula de Hierro', tras una serie de ensayos balísticos en un intento por mejorar las capacidades militares del país, que sigue concentrando sus operaciones en zonas de la Franja de Gaza y Líbano a pesar de los acuerdos de alto el fuego.

El Ministerio de Defensa israelí ha explicado en un comunicado que estos ensayos han salido adelante con la ayuda de la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y la compañía tecnológica y militar israelí Rafael.

Estas maniobras han incorporado "las lecciones aprendidas durante la guerra y en las operaciones realizadas contra Irán", recoge el comunicado, que ha indicado que el objetivo de algunas de las mejoras introducidas en el sistema buscan "reforzar la capacidad de lidiar con escenarios simulando amenazas futuras, ya sea de cohetes, misiles de crucero o vehículos aéreos no tripulados".

Además, el sistema de interceptación láser de alta potencia, denominado 'Rayo de Hierro' y desarrollado como sistema complementario a la 'Cúpula de Hierro', ha registrado también una serie de ensayos con "operaciones conjuntas" desde el centro de mando.

"Las nuevas capacidades demostradas en las pruebas constituyen un avance significativo para mejorar la capacidad de respuesta ante una amplia gama de posibles ataques y forman parte de la estrategia del Ministerio de Defensa para reforzar las capacidades militares, preservando al mismo tiempo la ventaja cualitativa y estratégica de las Fuerzas de Defensa de Israel en defensa y ataque en futuros conflictos", ha zanjado.