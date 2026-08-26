Israel reivindica un bombardeo cerca de una escuela de la UNRWA en Gaza contra "terroristas de Hamás"

Archivo - Bombardeo de Israel contra Gaza en octubre de 2025 (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha reivindicado este miércoles la autoría de un bombardeo ejecutado el martes contra los alrededores de una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Yabalia, en el norte de Gaza, que dejó un balance de cinco muertos, antes de resaltar que el objetivo fueron "terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así, ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que sus tropas "atacaron y desmantelaron una estructura en el área de Yabalia que era usada por terroristas del brazo armado de Hamás para tender emboscadas y almacenar distintos tipos de armas", al tiempo que ha confirmado que el lugar "estaba a unos 70 metros del Hospital Kamal Aduan y a unos 170 metros de una escuela".

"Múltiples terroristas fueron eliminados en el bombardeo para eliminar la amenaza", ha dicho, después de que fuentes locales denunciaran la muerte de al menos cinco palestinos. "Este es otro ejemplo del uso sistemático por parte de Hamás de infraestructuras civiles y humanitarias, en violación del acuerdo de alto el fuego y el Derecho Internacional", ha manifestado.

Por otra parte, el Ejército israelí ha resaltado que antes del ataque "dio pasos para reducir el riesgo para los civiles", antes de hacer hincapié en que sus tropas siguen desplegadas en la 'línea amarilla' --que cubre más de la mitad de la Franja de Gaza-- "en línea con el acuerdo de alto el fuego". "Seguirán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha zanjado.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado este miércoles que más de 1.300 palestinos han muerto por ataques israelíes desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego pactado en octubre de 2025, al hilo del pacto entre las partes para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Además, han subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.438 muertos y 174.447 heridos, si bien han remarcado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.