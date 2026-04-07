Israel reivindica un nuevo bombardeo contra una instalación petroquímica cerca de Shiraz, en Irán

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Israel (archivo) - Israel Defense Forces / Xinhua News / ContactoPhot

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha reivindicado este martes un nuevo bombardeo contra una instalación petroquímica de Irán en los alrededores de Shiraz, antes de asegurar que era "una de las pocas" que siguen operativas y que son supuestamente parte de los esfuerzos de Teherán para fabricar materiales para sus misiles balísticos.

Así, ha resaltado en un comunicado que la Fuerza Aérea israelí lanzó el ataque el lunes, alcanzando el Complejo Petroquímico Marvdasht, en los alrededores de Shiraz, horas después de atacar la instalación petroquímica más grande del país asiático, en Asaluyé.

El Ejército ha recalcado que estas instalaciones "eran usadas por las Fuerzas Armadas iraníes para producir ácido nítrico, un material necesario para producir explosivos y otros materiales para el desarrollo de misiles balísticos".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) profundizan así los daños a las capacidades militares del régimen (de Irán), con un énfasis en las capacidades para producir armas a partir de componentes de esta fábrica", ha señalado, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por otra parte, ha asegurado que sus fuerzas atacaron además un sistema de defensa antiaérea en el noroeste de Irán desde el que "se dispararon decenas de misiles contra territorio del Estado de Israel", al tiempo que ha recalcado que desde el inicio de la ofensiva han sido destruidos "más de 130 sistemas de defensa aérea del régimen terrorista iraní".