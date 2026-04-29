Israel sanciona la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla

Embarcaciones parte de la Global Sumud Flotilla a la Franja de Gaza salen de un puerto cerca de Siracusa, en Sicilia, Italia (archivo) - Europa Press/Contacto/Orietta Scardino

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles sanciones contra la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla, que partió el lunes desde la isla italiana de Sicilia rumbo a la Franja de Gaza, en la mayor movilización marítima civil para intentar romper el bloqueo israelí al enclave palestino.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha impuesto estas medidas contra "la campaña para financiar a la flotilla a la Franja de Gaza, organizada de forma directa por la organización terrorista Hamás, en cooperación con otras organizaciones internacionales y bajo el disfraz de una flotilla con ayuda humanitaria", según un comunicado facilitado por su oficina.

Así, ha explicado que "las sanciones han sido impuestas como parte de la campaña económica (...) contra Hamás y los intentos de desestabilizar la Franja de Gaza", un paso que llega después de que los barcos que participan en la flotilla soltaran amarras desde varios países, entre ellos España.

"La flotilla viola la Resolución 2803 de la ONU, que estipula que la ayuda a Gaza debe ingresar a través de los canales oficiales aceptados, y por lo tanto socava los esfuerzos para resolver la disputa liderados por la Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump como parte de los esfuerzos para la estabilidad regional", ha explicado la cartera de Defensa.

En este sentido, ha criticado la campaña de financiación de las actividades de la Global Sumud Flotilla, que "busca recaudar fondos para comprar barcos y participantes", unos hechos que "no son transparentes para el público y que no necesariamente son legales". "Recientemente, miembros de la organización fueron arrestados en Túnez por sospechas de blanqueo y corrupción", ha subrayado.

Por ello, ha hecho hincapié en que estas sanciones "son un paso significativo en la lucha para afectar las fuentes de financiación de la flotilla, organizada por Hamás bajo el disfraz de una flotilla humanitaria, con el objetivo de disuadir a los donantes para que den fondos a una organización terrorista".

Esta nueva flotilla toma así el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque 'Madleen', igualmente interceptado por tropas israelíes. Los barcos que componen la iniciativa se encuentran en estos momentos al sur de Grecia, acercándose a la isla de Creta, después de que decenas de ellos iniciaran ruta en Barcelona.

La Global Sumud Flotilla resalta en su página web que "esta misión no solo busca romper el cerco ilegal de Israel y entregar ayuda humanitaria vital, sino establecer una presencia civil sostenida" en el enclave, sometido a una ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, con un alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, entre denuncias de ataques casi diarios del Ejército israelí.

"Equipos de médicos, enfermeros, constructores ecológicos, investigadores de crímenes de guerra, protectores civiles desarmados y otros desembarcarán para trabajar junto al pueblo palestino", adelanta. "Mientras siguen sufriendo los continuos ataques del régimen israelí, comenzaremos a reconstruir los sistemas de salud y la infraestructura básica destruida en los últimos dos años", zanja.