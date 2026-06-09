Israel traslada a arresto domiciliario a una futbolista de la selección de Palestina

Archivo - Soldados del Ejército de Israel (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han trasladado a arresto domiciliaria a una futbolista de la selección de Palestina detenida la semana pasada después de ser convocada para un interrogatorio, según han confirmado las autoridades palestinas.

La oficina del gobernador palestino de Jerusalén ha indicado en un breve comunicado en redes sociales que "las autoridades de ocupación han liberado a la jugadora de la selección nacional femenina palestina Rand al Halauani, quien estará bajo arresto domiciliario durante cinco días".

La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) ha confirmado igualmente la liberación de Al Halauani, mientras que la madre de la jugadora, Uisam al Halauani, ha afirmado que salió de prisión a última hora del domingo. "Pasé los momentos más difíciles durante los últimos días", ha señalado la madre de la futbolista.

La jugadora, de 20 años, fue detenida el 2 de junio después de ser citada a declarar en una comisaría en Jerusalén Occidental, según las autoridades palestinas, que apuntaron que otra antigua integrante del combinado identificada como Natalie abú Dayé, de 21 años, fue igualmente detenida por las fuerzas israelíes en la ciudad cisjordana de Ramala. Abú Zayé sigue bajo custodia.

La PFA condenó "en los términos más firmes" la detención "injusta" de las dos jóvenes y destacó que "su detención no es un incidente aislado, sino que forma parte de un patrón bien documentado de persecución sistemática de atletas palestinos, que continúa sin que haya rendición de cuentas".

En este sentido, lamentó que "el continuado silencio e inacción de la comunidad internacional de fútbol no refleja solo un doble rasero, sino que permite que estas prácticas ilegales continúen con impunidad", antes de ahondar en que, pese a sus reiteradas quejas a través de canales oficiales, "no se han adoptado medidas serias o proporcionales contra Israel en el seno del sistema global de fútbol".

"Si la FIFA pretende cumplir con sus propios estatutos, que se comprometen con los Derechos Humanos, la no discriminación y la protección de la integridad del deporte, entonces deben tomarse medidas decisivas. La rendición de cuentas no puede seguir siendo opcional ni aplicarse de forma selectiva", zanjó.