El israelí Ben Gvir quiere "desmantelar la Autoridad Palestina" y "conquistar" Gaza forzando a la población a emigrar

Archivo - El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir - Matteo Placucci / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha afirmado que "sueña" con "desmantelar la Autoridad Palestina" que gobierna Cisjordania y con "conquistar" la totalidad de la Franja de Gaza, donde quiere "volver a los combates intensos" y "fomentar la emigración" de su población.

"Tengo sueños: sueños de desmantelar la Autoridad Palestina, una entidad terrorista que apoya, fomenta e instiga el terror. Sueño con conquistar --o, más bien, liberar-- toda la Franja de Gaza", ha declarado el titular de Seguridad del Gobierno de Benjamin Netanyahu en un acto de campaña.

Pese a la mención a la Autoridad Palestina, Ben Gvir se ha centrado más en Gaza, alegando que "todo" el enclave le pertenece a Israel. En este sentido, ha manifestado su deseo de "fomentar la emigración" y de "conquistar toda la Franja de Gaza.

"Necesitamos volver a los combates intensos", ha reclamado, alegando que, "desde un punto de vista práctico, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son capaces de hacerlo en cuestión de semanas".

No es la primera vez que el ministro de Seguridad hace alegatos de este estilo, ya que el pasado mes presentó un plan para desplazar a 1,86 millones de palestinos de la Franja de Gaza en siete años como parte de la campaña electoral de su partido, Otzma Yehudit, con el que se presenta a los comicios del próximo 27 de octubre.

Apenas dos semanas antes de esa propuesta, en agosto, Ben Gvir defendió la puesta en marcha de una cuota diaria de "entre 30 y 40 asesinatos" de palestinos en la Franja de Gaza; operaciones que describió como de carácter "selectivo" antes de considerar innecesario determinar si los objetivos representan o no una amenaza directa.

Pese a la percepción del ministro ultra, las fuerzas israelíes no han cejado en sus ataques contra el enclave palestino desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre de 2025: al menos 1.488 palestinos han muerto desde entonces y otros 5.281 han resultado heridos. Desde los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos el 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí ha dejado ya 74.377 fallecidos y 175.398 heridos, según los datos difundidos este domingo por la cartera de Salud gazatí, bajo control de Hamás.