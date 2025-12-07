Italia alerta sobre el fin de las garantías de defensa de EEUU y llama a reforzar la autonomía europea

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto - Europa Press/Contacto/Cecilia Fabiano

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha alertado este sábado de que la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos comporta un cambio radical en la relación entre Washington y Bruselas, así como el fin acelerado de las garantías de defensa otorgadas tras 1945, y ha instado a Europa a reforzar su autonomía tecnológica, económica y militar.

Crosetto ha subrayado que, "durante tres años, en reuniones privadas, ministeriales y entrevistas", se ha estado barajando lo que ahora es una realidad codificada, que "la relación con la Unión Europea cambiará y las garantías de defensa post-1945 expirarán rápidamente". En su opinión, este viraje se debe principalmente al escaso valor estratégico de la UE en el contexto de la competencia "cada vez más difícil, compleja y dura" que EEUU mantiene con China.

"Trump simplemente ha dejado claro que la UE le es de poca o ninguna utilidad en esta competencia. Porque no posee recursos naturales particularmente significativos o útiles. Porque está perdiendo la competencia en innovación y tecnología. Porque no tiene poder militar", ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales.

En esta línea, el ministro italiano ha señalado que esperaba que la Casa Blanca concediera un margen de dos o tres años más para llevar a término estos cambios, pero que la transición --un proceso que ha calificado de "irreversible"-- se ha producido con mayor rapidez de lo previsto, a raíz de la llegada de Donald Trump.

Entre las razones señaladas, Crosetto ha destacado también que, frente a los nuevos actores globales, Europa se muestra "pequeña, lenta y vieja".

No obstante, el ministro ha insistido en que el "problema" central no es Europa en sí, sino el enfoque de la estrategia estadounidense, cuyo único objetivo es "fortalecer a EEUU en su competencia con China.

Se trata, ha juzgado, de un "enfoque pragmático, sin sentimentalismos ni apegos, utilitario y orientado exclusivamente a la supremacía económica y tecnológica en los próximos años, porque eso significa la supremacía en este siglo".

En este contexto, Crosetto ha defendido que las naciones más pequeñas, como Italia, deben tomar decisiones estratégicas propias para proteger sus recursos, tecnología, economía y riqueza. "No para ejercer supremacía sobre nadie, sino para asegurar nuestro futuro", ha afirmado.

Además, ha recordado que Europa ha dependido durante décadas de la seguridad proporcionada "gratuitamente" por Estados Unidos y que ahora es necesario fortalecer alianzas bilaterales en otras regiones --África, Golfo, Asia, Sudamérica y Australia-- para garantizar la seguridad económica, energética y estratégica.

Así las cosas, el responsable de Defensa italiano ha defendido la necesidad de un enfoque europeo pragmático, rápido y coordinado a nivel europeo. "Cuantos más seamos, más fuerte será nuestra defensa y menos costará", ha argumentado antes de señalar que los cambios globales son trascendentales y requieren que Europa "vea, comprenda y dirija el barco, como en el mar durante una tormenta".