Italia.- Bersani cree que es "mejor" que Monti se mantenga al margen de la batalla electoral

Actualizado 10/12/2012 17:05:13 CET

ROMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Democrático italiano, Pier Luigi Bersani, al que los sondeos dan como favorito de cara a las próximas elecciones, ha considerado este lunes que lo "mejor" sería que el primer ministro, Mario Monti, se mantenga al margen de la batalla electoral que se ha iniciado en Italia tras la decisión del partido de Silvio Berlusconi de retirar su respaldo al Gobierno.

"Precisamente porque Monti puede ser todavía útil, sería mejor que se mantuviera fuera de la pugna", ha considerado Bersani, que ha defendido la actuación de su partido, que junto al Pueblo de la Libertad de Berlusconi era el respaldo del Ejecutivo Monti hasta ahora.

"Cada uno elige como considera, hace sus propias valoraciones con serenidad, nosotros hemos apoyado lealmente esta operación de transición que la derecha ha roto en las últimas semanas", ha aseverado el líder del PD, elegido recientemente en unas primarias.

Monti, que asumió el poder al frente de un Gobierno tecnócrata en noviembre de 2011 tras la dimisión de Berlusconi, no parece haber cerrado la puerta a presentarse como candidato en los próximos comicios, algo que cuenta con partidarios, principalmente en el sector económico, según informa hoy la prensa italiana.

Por otra parte, Bersani ha pedido a 'Il Cavaliere' que evite hacer el "ridículo" después de que éste tendiera ayer la mano al rival del líder del PD en las primarias, Matteo Renzi. "Invito a Berlusconi a no caer en el ridículo, aunque es un lugar que suele frecuentar mucho", ha afirmado el líder del centro-izquierda.

Anoche Berlusconi había ofrecido unirse a su partido al alcalde de Florencia. "Si Renzi quisiera venirse con nosotros, que sepa que los liberales siempre tienen la puerta abierta", aseguró.

Sin embargo, Renzi ha rechazado la propuesta. "Querido presidente Berlusconi, te lo he dicho ya dos veces en persona. Las cosas se pueden comprar, las personas no. No todas al menos. Yo no. Si me has dejado las puertas abiertas a mí, acepta un consejo: ¡ciérraralas!", ha afirmado Rezni en su cuenta en Facebook.