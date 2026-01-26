Italia convoca al embajador israelí tras las amenazas de un colono armado a dos policías italianos en Cisjordania

El ministro de Exteiores italiano, Antonio Tajani - Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha convocado este lunes al embajador israelí en Roma, Jonathan Peled, para pedir explicaciones después de que un colono amenazara con un arma a dos policías del Consulado General de Italia en Jerusalén que se encontraban cerca de la ciudad palestina de Ramala.

Los dos hombres, que estaban en la zona en una misión de reconocimiento para preparar una visita de diplomáticos europeos a una localidad cercana a Ramala, fueron amenazados por un hombre vestido de civil que les apuntó directamente con un arma y les intentó interrogar, si bien los policías evitaron responder a las amenazas.

El supuesto colono les puso en contacto con una persona sin identificar que les instó a marcharse, aludiendo a que se encontraban en una zona de carácter militar, si bien posteriormente confirmaron con el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) que no había ninguna zona restringida en ese lugar, según ha recogido la agencia de noticias AdnKronos.

El personal italiano --que tenía pasaporte diplomático, así como vehículo diplomático-- pudo regresar sano y salvo al Consulado. Tras ello, informó del incidente a la Embajada, que ha enviado una nota de protesta al Ministerio de Exteriores israelí, al COGAT, al Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a la Policía israelí y al Shin Bet, el servicio nacional de Inteligencia.