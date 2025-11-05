Italia eleva a siete los alpinistas italianos desaparecidos en dos intentos de ascenso en Nepal

Archivo - Un avión sobrevolando el valle de Katmandú, en Nepal (archivo) - Safal Prakash Shrestha/ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han elevado este miércoles a siete los alpinistas italianos desaparecidos a causa de dos incidentes registrados durante los últimos días en intentos de ascenso a sendos picos en Nepal, que se han saldado con la muerte de al menos nueve montañeros, entre ellos tres italianos.

El Ministerio de Exteriores italiano ha afirmado que "sigue sin haber noticias de otros siete ciudadanos italianos" después de estos sucesos, en los que se ha confirmado la muerte de Alessandro Caputo, Stefano Farronato y Paulo Cocco. "Las comunicaciones entre las autoridades locales, los equipos de rescate y las misiones diplomáticas de los países implicados sigue haciendo frente a grandes desafíos", ha explicado.

Roma confirmó el martes que Caputo y Farronato habían fallecido cuando intentaban ascender al pico Panbari, después de ser dados por desaparecidos el 31 de octubre tras quedar atrapados por "una intensa nevada" en el Campo 1, a 5.000 metros de altura.

El anuncio llegó un día después de la muerte de al menos siete personas, entre ellas cinco extranjeros --tres estadounidenses, un canadiense y un italiano--, a los pies del pico Yalung Ri por una avalancha que ha afectado al campo base, un suceso que dejó además cuatro desaparecidos.