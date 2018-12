Italia no firmará el pacto migratorio hasta que el Parlamento dé su visto bueno

Publicado 28/11/2018 15:11:07 CET

ROMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno italiano ha anunciado este miércoles que no acudirá a la cumbre en Marrakech en la que está prevista la firma del Pacto Mundial para las Migraciones y que solo se sumará al documento si el Parlamento da previamente su visto bueno.

El anuncio lo ha hecho en la Cámara de Diputados el viceprimer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini, un gesto que ha sido criticado por la oposición, ya que poco después el primer ministro, Giuseppe Conte, hacía oficial la decisión del Gobierno en un comunicado.

"El Gobierno italiano no irá a Marrakech, no firmará nada. El debate es tan importante que esta no puede ser una elección solo del Gobierno, debe ser el Parlamento el que discuta el pacto mundial", ha añadido, defendiendo que así la oposición podrá pronunciarse. "La izquierda se lamenta desde hace tiempo de que el Gobierno quita espacio de expresión, de discusión, de confrontación, de participación y de diálogo en el Parlamento", ha afirmado, según recogen los medios locales.

En su comunicado, Conte ha confirmado lo adelantado por el líder de la ultraderechista Liga. Según el primer ministro, el pacto mundial "es un documento que plantea temas y cuestiones de las que los ciudadanos han escuchado hablar de forma difusa".

"Consideramos oportuno, por tanto, celebrar un debate parlamentario y dejar la elección definitiva al resultado de tal discusión, como ha hecho Suiza", ha señalado Conte, reiterando que no habrá representación italiana en la cita de Marrakech y que Italia "se reserva adherirse o no al documento solo cuando el Parlamento se haya pronunciado".

Varios países, entre ellos Estados Unidos, ya han anunciado que no firmarán el pacto, acordado el pasado mes de julio por los 193 estados miembro de la ONU. El pacto busca mejorar la respuesta internacional a las situaciones de refugiados nuevas y existentes, además de garantizar que tanto refugiados como países de acogida reciben el apoyo necesario, entre otras cosas.