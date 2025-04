La izquierda asistirá a una movilización contra la de Le Pen y el Gobierno francés pide evitar los altercados

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una parte de la izquierda francesa ha respondido a la llamada de organizaciones juveniles y se manifestarán este domingo en París para contrarrestar la movilización de la ultraderecha en apoyo a Marine Le Pen por su reciente inhabilitación; mientras el Gobierno ha pedido calma y evitar los enfrentamientos.

"Nos vemos el domingo a la 13.00 en la Plaza de la República de París", ha anunciado en X el coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard. La secretaria general de Los Verdes, Marine Tondelier, ha confirmado también su asistencia y ha remarcado que "el Estado de derecho es sagrado e inviolable".

"No quiero que todos los canales de televisión muestren el domingo la gran campaña de victimización de Le Pen", ha dicho Tondelier, en declaraciones a Franceinfo.

La movilización ha sido convocada por organizaciones juveniles, quienes han pedido a la izquierda francesa que se movilice junto a ellos para protestar ante el "verdadero intento de golpe de Estado de la ultraderecha contra la Justicia".

"Agrupación Nacional no es intocable", han dicho en un comunicado, en referencia a la condena de cinco años de inhabilitación por un delito de malversación de 2,9 millones de euros de fondos europeos para pagar a trabajadores de su partido, haciéndoles pasar por asistentes de sus europarlamentarios. "Ahora nos toca a nosotros demostrarles que las calles, como los jóvenes, no les pertenecen", añaden.

Quien ha descartado su presencia de manera oficial en esta manifestación ha sido el Partido Socialista, que ha criticado que se este situando esta cuestión entre una lucha de izquierda contra la ultraderecha.

"No se trata de eso. No quiero que la gente piense que se trata de una batalla política; no lo es", ha dicho el secretario adjunto de los socialistas y también alcalde de la localidad normanda de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

Por su parte, el primer ministro francés, François Bayrou, ha apelado a la "calma" y al "respeto", a fin de que no se produzcan enfrentamientos entre los asistentes de las diferentes manifestaciones. "Creo que hay que evitar que todos estos temas sean objeto de confrontación", ha dicho.

"Estamos en un Estado de derecho, y en un Estado de derecho, todos deben ser responsables y evitar enfrentamientos", ha incidido Bayrou, quien ha abogado por que "todas las expresiones puedan tener lugar manteniendo la calma y el respeto".

Además de estas dos movilizaciones, París albergará una tercera, la convocada por el ex primer ministro Gabriel Attal, si bien Bayrou ha asegurado que se trata de un encuentro "normal" y recuerda que ya fue "planeado desde hacía tiempo".

No obstante, nadie duda en Francia que a tenor de los acontecimientos, el ahora secretario general de Renacimiento aprovechará la ocasión para criticar a la Le Pen, tal y como ya hizo hace unos días cuando se supo sobre esta marcha.