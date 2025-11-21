La izquierda brasileña pide al Supremo la detención del exjefe de Inteligencia condenado por golpe de Estado

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La izquierda brasileña se ha movilizado este jueves para tratar de evitar que el diputado y exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña (abin), Alexandre Ramagem, pueda eludir la Justicia ante su supuesta fuga a Estados Unidos tras haber sido condenado a 16 años de cárcel por su rol en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ha pedido al juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes, instructor del caso, que ordene la detención de Ramagem, mientras que ha pedido a la Policía que emprenda una investigación acerca de su salida de territorio brasileño.

La formación ha hecho la solicitud después de que el portal de noticias Plató BR lo haya localizado y haya difundido imágenes suyas en un apartamento de lujo en Miami, Estados Unidos, pese a que el magistrado había dictaminado la entrega del pasaporte y la prohibición de abandonar el país sin autorización.

Según este mismo medio, el exjefe de Inteligencia con Bolsonaro habría viajado el 9 de septiembre --en la misma jornada en que pidió una excedencia médica como diputado-- a Boa Vista, la capital del estado más septentrional de Brasil, Roraima, donde su mujer y él han sido delegados de la Policía Civil y de la Federal, respectivamente. Dos días más tarde, el 11 de septiembre, reapareció en Miami, ha apuntado el portal.

Ante esta situación, el diputado del PSOL Pastor Henrique ha pedido a De Moraes que decrete prisión preventiva sin plazo determinado debido al "riesgo de fuga o impedimento para la ejecución de la sentencia", según ha recogido el diario 'Folha'.

En la misma línea, el líder en la Cámara de Diputados de Brasil del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farias, ha realizado la misma solicitud al STF y ha agregado una solicitud de aclaraciones ante la Junta Directiva de la Cámara sobre lo sucedido.

"Lo que está en juego es la autoridad de las instituciones. Un parlamentario condenado por graves delitos contra la democracia no puede huir a Miami como si nada hubiera pasado", ha subrayado.

La presunta huida de Ramagen llega tras las salidas en los últimos meses de los diputados, también condenados, Carla Zambelli --que ha sido arrestada en Roma y aguarda su extradición-- y Eduardo Bolsonaro, involucrado en la campaña contra los jueces del Supremo brasileño en el marco del juicio contra su padre.