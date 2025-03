Jamenei advierte de que EEUU recibirá "un duro golpe" si cumple la amenaza de Trump de "bombardear" el país

Teherán dice que las palabras de Trump son "una afrenta a la esencia de la paz" y convoca al embajador de Suiza para transmitir una protesta a EEUU

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha advertido este lunes de que Estados Unidos recibirá "un duro golpe" si cumple la amenaza formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar bombardeos contra el país centroasiático si no hay un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear, después de que Washington abandonara de forma unilateral en 2018 el firmado tres años antes.

"La enemistad por parte de Estados Unidos y el régimen sionista --en referencia a Israel-- es la misma de siempre. Amenazan con causarnos mal", ha dicho durante un discurso con motivo del Eid al Fitr, que marca el fin del Ramadán. "No estamos muy seguros de que vayan a hacerlo, pero si es así, recibirán un duro golpe", ha recalcado.

"Si piensan en fomentar una sedición dentro del país como han hecho durante los últimos años, la nación iraní les responderá", ha manifestado, en aparente referencia a las últimas manifestaciones antigubernamentales, que Teherán ha achacado en numerosas ocasiones a injerencias por parte de sus rivales a nivel internacional.

Asimismo, ha acusado a Israel de cometer "un genocidio y un infanticidio" en Palestina, antes de resaltar que estas acciones fueron llevadas a cabo "con apoyo de Estados Unidos". "Los ojos de los colonialistas occidentales están cerrados ante estos crímenes. No sólo no reaccionan, sino que sonríen, los apoyan y dan ayuda financiera y armas", ha criticado.

"Aquellos que corean eslóganes sobre los Derechos Humanos están mirando sin actuar", ha denunciado Jamenei, quien ha afirmado que "el hecho de que haya protestas contra el régimen sionista en las calles de Europa e incluso Estados Unidos es porque tienen una información limitada, porque si tuvieran más, habrían hecho más aún".

En este sentido, ha resaltado que "este grupo criminal", en referencia a Israel, "debe ser erradicado de Palestina", al tiempo que ha vuelto a negar que Irán cuente con fuerzas subsidiarias en la región, ante las acusaciones de Estados Unidos y sus aliados contra Teherán por su apoyo a grupos como los hutíes en Yemen y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Quiero decir que la única fuerza subsidiaria en esta región es el corrupto y usurpador régimen sionista", ha destacado Jamenei, quien ha agregado que "es el régimen sionista, en nombre de los colonialistas, el que incita a la violencia, comete genocidios, crímenes y, si no se le frena, invade otros países, como está haciendo a día de hoy en Siria".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha denunciado a través de su cuenta en la red social X que "una amenaza abierta contra Irán de 'bombardeo' por parte de un jefe de Estado es una impactante afrenta a la esencia de la paz y la seguridad internacional".

Así, ha recalcado que las palabras de Trump "violan la Carta de Naciones Unidas y traicionan las salvaguardas bajo el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA)", antes de recalcar que "la violencia genera violencia y la paz genera paz". "Estados Unidos puede elegir el camino y asumir las consecuencias", ha advertido.

Poco después, el Ministerio de Exteriores iraní ha convocado al jefe de la Embajada de Suiza en Teherán, que ejerce de representante de Estados Unidos en el país ante la ausencia de una legación diplomática estadounidense, para entregar una nota de protesta por las declaraciones de Trump, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Estas declaraciones y acciones han llegado un día después de que Trump amenazara con "bombardeos" y "más aranceles" a Irán si no accede a firmar un acuerdo con Estados Unidos que garantice que no desarrollará armas nucleares. "Si no hay acuerdo, habrá bombardeos. Habrá bombardeos como no han visto jamás", dijo, en declaraciones concedidas a la cadena estadounidense NBC.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, había informado horas antes de que su país ha rechazado la oferta inicial de negociación "cara a cara" presentada por el propio Trump, aunque reiteró que su país sigue dispuesto a conversar a través de mediadores, una puerta que abrió el 24 de marzo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.