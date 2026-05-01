Jamenei destaca que Irán "se consolida como potencia militar"

Concentración en apoyo del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha afirmado este viernes que el país "se ha consolidado como potencia militar", después de varios años de esfuerzos, enfrentándose contra "los enemigos de su progreso y excelencia", a quienes ha de derrotarlos en una "yihad económica y cultural"

"Irán, tras años de esfuerzo, si Dios quiere y por la gracia divina, se ha consolidado como potencia militar al definir la identidad iraní-islámica e inculcarla lo más profundamente posible en la mente y el alma de la juventud", ha dicho en un mensaje con motivo del Día del Trabajo y el Día del Maestro, en Irán.

"Ahora que Irán, tras más de 47 años de lucha, ha demostrado al mundo algunas de sus notables capacidades al apoyarse en la gracia divina en una batalla militar contra los enemigos de su progreso y excelencia, también debe decepcionarlos y derrotarlos en la etapa de la yihad económica y cultural", ha enfatizado.

Jamenei, a quien no se le ha visto en público desde que fue designado líder supremo de Irán hace ahora unas siete semanas, ha elogiado la labor de los educadores como "eslabón más eficaz en la batalla cultural" y a los trabajadores por representar "el elemento más eficaz en la batalla económica".

"Ambos constituyen la columna vertebral de los ámbitos cultural y económico. Por lo tanto, es necesario que sean plenamente conscientes de la importancia de su posición específica, más allá de un simple trabajo remunerado", ha expuesto.

"Así como el querido pueblo iraní muestra su apoyo a las Fuerzas Armadas de su país estando presente en las plazas y calles, también es apropiado que demuestren un fuerte apoyo ayudando a los maestros y trabajadores", ha animado Jamenei.

En ese sentido, ha instado a acercar la educación y a priorizar el consumo de productos de fabricación nacional, mientras que ha pedido a los empresarios afectados por la crisis y la guerra evitar los despidos y "considerar a cada trabajador como un activo valioso", con el apoyo de las medidas del Gobierno.

Jamenei sostiene que Irán se ha convertido en una "potencia militar" gracias a la "identidad iraní-islámica" inculcada en los centros de enseñanza y a priorizar el consumo de productos nacionales fruto del esfuerzo de los trabajadores iraníes. Solo así logrará "alcanzar las cimas del progreso y la excelencia", ha dicho

Se trata del segundo mensaje de Jamenei esta semana, después de que el jueves afirmara que Estados Unidos no tiene cabida en el futuro del golfo Pérsico, "salvo si es en el fondo del mar", además de defender el derecho de Irán a desarrollar su programa nuclear y balístico.