Jamenei pide a todos los países del mundo "cortar completamente" los lazos comerciales y políticos con Israel

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante un acto oficial (archivo) - Europa Press/Contacto/Iran's Supreme Leader

Dice que "la escala de los crímenes y atrocidades cometidos por los sionistas es verdaderamente espantosa"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha hecho un llamamiento a todos los países del mundo para que "corten completamente" sus lazos comerciales y políticos con Israel por sus "crímenes y atrocidades" contra la Franja de Gaza y sus ataques contra otros países de la región de Oriente Próximo.

"Los países, tanto islámicos como no islámicos, pero especialmente los islámicos, deben cortar completamente sus lazos comerciales con el régimen sionista", ha dicho, antes de subrayar que "también deberían cortar sus lazos políticos y aislar al régimen", según un comunicado publicado por su oficina.

"Si bien los crímenes (israelíes) son llevados a cabo con el apoyo de potencias como Estados Unidos, el camino para hacer frente a esta situación no está cerrado", ha insistido Jamenei, quien ha dicho que Israel "es el régimen más aislado en el mundo a día de hoy". "No hay duda de ello. El maldito régimen sionista es el régimen más depreciado del mundo", ha añadido.

Así, ha manifestado que "uno de los ejes principales de la diplomacia iraní debe ser pedir a otros gobiernos que corten sus lazos comerciales y políticos con el régimen sionista", al tiempo que ha insistido en que "la escala de los crímenes y atrocidades cometidos por los sionistas es verdaderamente espantosa".

"No tienen vergüenza alguna y hablan abiertamente sobre lo que han hecho. Esto debe parar", ha reseñado Jamenei, quien se ha mostrado muy crítico con Israel en reiteradas ocasiones por la ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, y sus bombardeos contra países de la región como Líbano, Siria, Yemen y el propio Irán.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha destacado que la colaboración entre los países islámicos es "esencial" para el "desarrollo y resiliencia" en la región frente a las "presiones externas". "Una unidad y cooperación continuada entre los países islámicos (...) provocará que ninguna potencia pueda sancionar o derrotar a las naciones islámicas", ha argumentado.

Pezeshkian ha destacado además que la fuerza de la comunidad islámica "depende de la solidaridad, en particular frente a amenazas compartidas como el régimen israelí, que es una herramienta del imperialismo estadounidense", según un comunicado publicado por la Presidencia de Irán.