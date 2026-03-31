Japón se abre a cooperar con países asiáticos para garantizar el suministro de productos petrolíferos

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una rueda de prensa en Tokio. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se ha abierto este martes a cooperar con países asiáticos para garantizar el suministro de productos petrolíferos ante la crisis energética generada por la guerra en Irán, que afecta sobremanera a la región.

"Estudiaremos la posibilidad de cooperar con los países asiáticos y de prestarles apoyo", ha afirmado Takaichi, quien ha detallado que hay un grupo de trabajo en el seno de su Gobierno que dirige el ministro de Industria, Ryosei Akazawa, y que revisa las condiciones de suministro de productos derivados del petróleo.

Este paso llega ante las alternaciones que pueden tener distintos sectores industriales en la región, así como el impacto negativos en las actividades económicas en el extranjero de las empresas japonesas, según recoge el diario nipón 'Mainichi'.

Japón, que exporta un 90% del petróleo que consume de la región de Oriente Próximo y se ha visto afectado por la situación en el estrecho de Ormuz, cuenta con importantes reservas energéticas. En este sentido, países como Vietnam y Filipinas han pedido apoyo a Japón, que accedió a vender más de 140.000 barriles de petróleo a Manila, según las autoridades filipinas.

Ante la escalada de las tensiones en Oriente Próximo, el Ejecutivo de Takaichi liberó parte de sus reservas energéticas el pasado 16 de marzo para facilitar la oferta y la demanda en el mercado energético internacional, tras desbloquear cantidades privadas equivalentes a 15 días.