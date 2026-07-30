Japón agradece las ofertas de apoyo internacional ante el terremoto en el suroeste del país

Casa dañada en Kumamoto tras el terremoto que deja al menos 34 muertos. - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, ha agradecido este jueves el apoyo internacional, incidiendo en que hay ofertas de asistencia de "numerosos países y organizaciones internacionales" para hacer frente al terremoto que ha golpeado el suroeste del país, en la prefectura de Kumamoto, que deja al menos 34 víctimas mortales.

En un mensaje difundido por el Ministerio de Exteriores, Motegi ha señalado su "más sentido pésame" a las víctimas y sus familias tras el seísmo en el terremoto en Kumamoto. "Estamos recibiendo cálidos mensajes de condolencia y solidaridad de personas de todo el mundo, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores de varios países", ha indicado.

En este sentido, el responsable de Exteriores de Japón ha recalcado las ofertas de apoyo "de numerosos países y organizaciones internacionales". "Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento en mi calidad de ministro de Asuntos Exteriores", ha indicado, apuntando que Tokio va a estudiar "detenidamente" cómo aprovechar las "generosas ofertas de apoyo" internacional a medida que evalúe la situación sobre el terreno.

Motegi ha subrayado que el Ejecutivo nipón trabaja "intensamente para llevar a cabo las operaciones de rescate y prestar asistencia a las zonas afectadas". "Una vez más, quisiera expresar mi profunda gratitud por sus amables mensajes de apoyo y sus ofertas de ayuda", ha indicado.