Japón aprueba una reorganización para incluir aspectos espaciales en sus Fuerzas de Autodefensa

Archivo - El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, en una reciente reunión bilateral con Francia. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Japón ha aprobado este viernes una reorganización de su Ejército, las Fuerzas de Autodefensa, para incorporar el estamento espacial a la Fuerza Aérea, cambiando su denominación oficial y estableciendo nuevas estructuras.

La nueva unidad espacial establecerá un grupo de operaciones bajo el mando de un teniente general con el objetivo de mejorar el dominio espacial y las capacidades de vigilancia de satélites, ha informado la agencia japonesa Kyodo.

Igualmente, la legislación aprobada autoriza el nombramiento de un segundo viceministro principal de Defensa, una medida destinada a aliviar la carga de trabajo durante situaciones de emergencia y grandes desastres naturales. Este paso amplía los intercambios de alto nivel en materia de defensa con Estados Unidos y otros socios en seguridad.

Según ha subrayado el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, la vida cotidiana de las personas "ya no puede funcionar sin el uso del espacio". Y ha puesto como ejemplo de las aplicaciones del ciberespacio los sistemas de navegación por satélite, las aplicaciones de mapas para teléfonos inteligentes y las previsiones meteorológicas.

De esta forma, ha incidido en que el Ejecutivo japonés desarrollará de forma constante el marco institucional necesario para que las Fuerzas de Autodefensa puedan cumplir eficazmente sus misiones. Las fuerzas niponas instauradas tras la Segunda Guerra Mundial están constitucionalmente limitadas al uso defensivo, la respuesta ante desastres y el mantenimiento de la paz.