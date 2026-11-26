Archivo - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, conversa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión celebrada en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha calificado este jueves de "lamentable" la propuesta planteada por Estados Unidos para aplicar nuevos aranceles de hasta el 15% a las importaciones japonesas --con la posibilidad de elevarlos hasta el 20% si Washington considera insuficientes sus inversiones-- y ha negado categóricamente que el país aplique políticas ajenas al mercado o mantenga un exceso estructural de capacidad industrial.

"Para empezar, me gustaría afirmar que, a nuestro juicio, no existen recomendaciones de políticas ajenas al mercado ni un exceso estructural de capacidad de producción en Japón. No los hay", ha asegurado el secretario jefe del Gabinete y portavoz del Ejecutivo nipón, Minoru Kihara, durante su comparecencia ante los medios.

Kihara ha recordado que Tokio y Washington vienen colaborando precisamente para abordar el problema del exceso de capacidad en terceros países, por lo que ha considerado "lamentable" que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) haya anunciado medidas dirigidas contra Japón, una posición de malestar que las autoridades japonesas ya han trasladado formalmente a la parte estadounidense.

No obstante, el portavoz gubernamental ha precisado que los hallazgos de la investigación y las tasas propuestas constituyen únicamente el inicio de un proceso de consultas públicas y no una decisión definitiva, subrayando además que ambos países han confirmado en reiteradas ocasiones que no se impondrán aranceles adicionales más allá de los acordados bilateralmente el año pasado.

"Entiendo que este punto queda reflejado en la propuesta actual. Además, Japón ha estado implementando de manera constante el acuerdo, incluida la Iniciativa de Inversión Estratégica, y tenemos la intención de continuar nuestra estrecha cooperación con Estados Unidos", ha afirmado Kihara.

Durante la rueda de prensa, el portavoz también fue cuestionado por la reciente tendencia a la baja en la bolsa nipona y su posible impacto en la política fiscal de la Administración de Sanae Takaichi, ante lo cual evitó valorar los movimientos diarios del mercado pero aseguró que el Ejecutivo seguirá vigilando la evolución económica con "con gran atención" y mantendrá una política fiscal "responsable y proactiva" para impulsar la inversión interna y el crecimiento.