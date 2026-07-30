Japón se incorpora a Horizonte Europa y podrá acceder a financiación europea para proyectos de I+D

Archivo - (De izquierda a derecha) el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asisten a una rueda de prensa conjunta tras su reunión en la Oficina del Primer Ministro - Christophe Licoppe/European Comm / DPA - Archivo

BRUSELAS 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Japón se ha incorporado oficialmente este jueves al programa europeo de investigación e innovación Horizonte Europa, lo que permitirá a investigadores, universidades, centros de investigación y empresas japonesas participar en igualdad de condiciones que las entidades de los Estados miembro y del resto de países asociados en el principal instrumento de financiación científica de la Unión Europea.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, investigadores y organizaciones japonesas podrán integrarse e incluso liderar consorcios internacionales de I+D, optar a financiación europea y colaborar con instituciones científicas del bloque en proyectos destinados a afrontar retos comunes, especialmente en ámbitos como la transición digital, la salud o las tecnologías vinculadas a la neutralidad climática.

La incorporación culmina las negociaciones cerradas entre Bruselas y el Gobierno japonés en diciembre de 2025, aunque desde comienzos de este año las organizaciones niponas ya podían presentar solicitudes a algunas convocatorias del programa gracias a un régimen transitorio que anticipaba su adhesión.

Japón se convierte así en el vigésimo tercer país asociado a Horizonte Europa y en el de mayor población entre los participantes en este instrumento comunitario, dotado con un presupuesto de 93.500 millones de euros para el periodo 2021-2027.

La asociación permitirá a las entidades japonesas participar en la parte del programa destinada a financiar proyectos multinacionales de investigación e innovación sobre grandes retos sociales, que cuenta con una asignación de 52.400 millones de euros. Además, seguirán teniendo acceso al resto de áreas abiertas a terceros países, entre ellas el pilar de Ciencia Excelente, el de Europa Innovadora y las acciones Marie Sklodowska-Curie.